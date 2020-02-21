Обзор World War Doh. Игра нового поколения

Геймплей

Геймерам очень нравятся игры, в которых можно состязаться с другими игроками, так как это дает возможность конкурировать и сражаться с другими людьми. Реальными людьми. Играть против искусственного интеллекта интересно, но куда приятнее все же уничтожать реальных игроков, а не состязаться с ботами. Да и побеждать реальных людей намного приятнее, что уж говорить. И разработчики World War Doh, понимая это, решили выпустить игру, которая позволит в полной мере насладиться виртуальными баталиями с другими игроками. Для этого вам достаточно лишь научиться работать со своими отрядами, правильно использовать ресурсы и главного героя. Итак, давайте смотреть, что же игра нам может предложить.

Улучшения

Игровой процесс достаточно простой и понятный — у нас есть своя база и свой главный герой, а у врага есть точно такая же база и точно такой же набор преимуществ и игровых особенностей. Задача игрока заключается в том, чтобы обхитрить врага и победить его любыми возможными способами. Для этого можно сражаться с врагами в лобовом столкновении, побеждая при помогши грубой силы, можно спокойно сражаться и побеждать за счет своей хитрости и ловкости, а можно вкинуть денег, улучшить персонажей и побеждать противников без труда даже не думая о стратегии. Каждый выбирает свой вариант, но все они имеют право на жизнь — игрок сам выбирает, как именно ему действовать, какую сторону штурмовать, как использовать супер-умения героя и возможность лечения. Благодаря этому игровой процесс получается максимально непредсказуемым и увлекательным — буквально каждое сражение уникально и неповторимо.

Донат

Важным элементом в победе над врагом является система улучшений — вы можете открывать паки с картами, в которых есть ваши персонажи, и улучшать уже имеющихся воинов. Благодаря этому игрок получает преимущество — каждое улучшение увеличивает урон, количество очков здоровья персонажей и прочие важные параметры, которые в итоге дают вам преимущество. Например, если в лобовом столкновении с врагом вы будете сильнее в плане персонажей, то вы сможете победить даже без хитрой стратегии или чего-то в таком духе. Также нужно понимать, что игроков с более сильным составом можно обхитрить и победить, если использовать их слабые и сильные стороны. Это довольно сложно, так как игроки с сильными персонажами обычно пользуются проверенными стратегиями и могут похвастаться хоть какими-то хитростями. Кроме того, стоит понимать, что возможность улучшать состав есть не только за игровую валюту, но и за реальные деньги. И вот тут начинается беда.

Итог

Встроенные покупки играют достаточно важную роль в этой игре — за реальные деньги вы можете купить достаточно дорогие комплекты карт, которые позволят быстро улучшить свой состав. Благодаря этому игрок может буквально моментально получить преимущество над всеми конкурентами по полю боя — пока они будут сражаться с довольно слабыми персонажами, у человека с донатом герои будут очень мощными. Я один раз встретился с человеком, у которого персонажи были прокачаны настолько, что они одним нападением снес всех моих персонажей за раз. И в таких ситуациях никак не победить — стратегия никак не поможет.

Разработчики показали достаточно интересный игровой процесс, который позволяет без труда наслаждаться происходящим на экране и лишь изредка выкидывать своих персонажей на поле боя. Огорчает лишь то, что игроки, вкладывающие реальные деньги, будут иметь серьезное преимущество над теми, кто играет без вложения денег.