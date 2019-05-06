Обзор World War Heroes. Новый шутер для Android

Геймплей

Мне на глаза попалась игра World War Heroes и я сразу решил, что этот шутер мне точно понравится. Разработчики предлагают весьма неплохую картинку, реалистичную физику стрельбы и прочие бонусы, которые могут увлечь игрока. Шутеров достойных на рынке в последнее время просто нет, а значит самое время тратить свое время на этот проект. Но, давайте для начала оценим геймплейные особенности и посмотрим на количество доната. Если все хорошо — можно загружать и играть.

Управление

Игровой процесс данной игры полностью основан на «взрослых» версиях шутеров — у нас есть определенная карта с разными точками возрождения и противники, которых нужно уничтожать. Вам нужно лишь правильно двигаться по карте, приседать, прятаться за укрытия и точно стрелять по врагу, пока тот ловит ваши пулю и ждет смерти. Звучит достаточно легко, но на деле получается, что игра весьма требовательная к знанию локации, знанию вашего оружия и его особенностей. Нет смысла сидеть за баррикадами и стрелять по врагу с громадного расстояния, если вы все равно по нему не попадете из дробовика. То есть, от геймера требуют определенных тактик и хитростей — с оружием ближнего боя нужно сближаться и зажимать врага в упор, тогда как со снайперской винтовкой стоит искать самый дальний угол и стрелять из него по бегущим в вашу сторону врагам. В этом заключается некий шарм данного шутера.

Донат

Разработчики игры прекрасно понимали, что если сделать проект слишком уж сложным, то аудитория просто не дойдет до того момента, когда это будет интересно. Так что авторы проекта придумали очень крутое решение — они полностью отказались от стрельбы по кнопке и перевели спуск курка на автоматический режим. То есть, вы левым виртуальным стиком двигаете персонажа по полю боя, а правым направляете камеру и прицел автомата или любого другого оружия. Далее, ваш персонаж после наведения начинает немного цепляться прицелом за цель и стреляет автоматически, вам даже нажимать ничего не нужно. Это крайне удобно для мобильного шутера, ведь иногда стрельба бывает слишком уж неудобной и осилить ее практически нереально. Здесь же нужно лишь правильно двигаться и наводить прицел, а игра уже сама выстрелит и даст вам возможность не ломать пальцы. Это круто, как по мне.

Итог

Единственным недостатком игры можно смело назвать донат, который здесь буквально на каждом шагу. Вы хотите открыть новый слот для персонажа и сделать там другую сборку оружия и экипировки? Заплатите 200 золотых слитков. Хотите купить новое оружие? Заплатите 500 слитков. Хотите получать больше бонусов и ценных призов за повышение уровня? Купите боевой пропуск. И так буквально везде — вам постоянно предлагают что-то купить, чтобы просто чувствовать себя комфортно и легко. Конечно, можно играть и без вложения личных средств, я лично так и делал, но это не всегда работает так, как нужно. Плюс иногда такое засилие рекламы действительно бесит и выводит из себя. Можно было бы чуточку меньше рекламы всунуть.

Игра получилась достаточно качественной в плане графики, физики, управления и прочих моментов, которые касаются исключительно геймплея. Если же вы захотите исследовать игру помимо этого, то разработчики закидают вас предложениями о рекламе — они везде и стоят достаточно дорого. Стоит ли тратить время на шутер, который так начинен донатом? Да, если вы хотите стрелять на своем смартфоне в более-менее достойной игре, которая выглядит красиво. Да и не нужно забывать, что у конкурентов примерно такой же набор встроенных покупок, лучше просто нет.