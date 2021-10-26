Обзорный трейлер кампании Halo Infinite…

Через несколько месяцев долгожданная игра Halo Infinite выйдет на Xbox Series и Xbox Series S, Xbox One и ПК с Windows 10 и 11. Чтобы подогреть ваш аппетит перед запуском, 343 Industries выпустила новый трейлер
с обзором кампании для Halo Infinite, в котором рассказывается о том, чего вы можете ожидать от сюжетной линии, персонажей и окружения.
Легендарная серия Halo возвращается с самой обширной кампанией Master Chief и новаторским бесплатным многопользовательским режимом. «Игра Halo Infinite теперь доступна для предзаказа, входит в состав Microsoft Xbox Game Pass и будет доступна для игры с момента ее запуска.