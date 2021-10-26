Обзорный трейлер кампании Halo Infinite Через несколько месяцев долгожданная игра Halo Infinite выйдет на Xbox Series и Xbox Series S, Xbox One и ПК с Windows 10 и 11. Чтобы подогреть ваш аппетит перед запуском, 343 Industries выпустила новый Через несколько месяцев долгожданная игра Halo Infinite выйдет на Xbox Series и Xbox Series S, Xbox One и ПК с Windows 10 и 11. Чтобы подогреть ваш аппетит перед запуском, 343 Industries выпустила новый трейлер с обзором кампании для Halo Infinite, в котором рассказывается о том, чего вы можете ожидать от сюжетной линии, персонажей и окружения. Легендарная серия Halo возвращается с самой обширной кампанией Master Chief и новаторским бесплатным многопользовательским режимом. «Игра Halo Infinite теперь доступна для предзаказа, входит в состав Microsoft Xbox Game Pass и будет доступна для игры с момента ее запуска. Легендарная серия Halo возвращается с самой обширной кампанией Master Chief и новаторским бесплатным многопользовательским режимом. «Игра Halo Infinite теперь доступна для предзаказа, входит в состав Microsoft Xbox Game Pass и будет доступна для игры с момента ее запуска. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 18:52 . Продукт - Halo Infinite Комментарии и отзывы Halo Infinite

Игра Resident Evil 4 VR выйдет 21 октября…

Поклонники Resident Evil, оснащенные гарнитурами виртуальной реальности Oculus Quest 2, будут рады узнать… Поклонники Resident Evil, оснащенные гарнитурами виртуальной реальности Oculus Quest 2, будут рады узнать…

Battlefield 2042 перенесли ещё на месяц…

Battlefield 2042, следующая игра в популярной серии шутеров от первого лица от компании EA, сегодня была … Battlefield 2042, следующая игра в популярной серии шутеров от первого лица от компании EA, сегодня была …

Гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдет в марте 2022 года…

Гоночный симулятор Gran Turismo 7 получил новую дату релиза. Это первая игра выпущенная после Gran Turism… Гоночный симулятор Gran Turismo 7 получил новую дату релиза. Это первая игра выпущенная после Gran Turism…

Бета-версия Age of Empires 4 запускается на этой неделе…

До запуска Age of Empires 4 осталось всего пару месяцев и разработчики приняли решение запустить бета-тес… До запуска Age of Empires 4 осталось всего пару месяцев и разработчики приняли решение запустить бета-тес…

Rockstar представила ремастер оригинальной трилогии GTA…

Только что был подтвержден один из важнейших секретов игрового мира: Rockstar Games перевыпускает еще три… Только что был подтвержден один из важнейших секретов игрового мира: Rockstar Games перевыпускает еще три…

Обзорный трейлер кампании Halo Infinite…

Через несколько месяцев долгожданная игра Halo Infinite выйдет на Xbox Series и Xbox Series S, Xbox One и… Через несколько месяцев долгожданная игра Halo Infinite выйдет на Xbox Series и Xbox Series S, Xbox One и…

Embracer Group объявила о приобретении 8 игровых студий…

Компания Embracer Group становится все больше и больше, поглощая игровые студии, среди которых Gearbox So… Компания Embracer Group становится все больше и больше, поглощая игровые студии, среди которых Gearbox So…