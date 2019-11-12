Официально лицензированная фигурка Monster Hunter ​​из чистого золота стоимостью $ 80 000

Вы когда-нибудь хотели получить золотую статуэтку своего любимого персонажа в игре? Японский бренд U-Treasure в честь 15-пятнадцатилетия игры Monster Hunter: World выпустил две монументальные скульптуры из 24-каратного золота и платины Rathian, стоимостью $ 80 000 каждая.

Gold Rathian имеет размеры 15,5 x 11 x 7,5 см и весит около 600 г, в то время как Silver Rathalos немного больше и тяжелее, 15 x 15 x 7,5 см и 840 г. Каждая статуэтка поставляется в специальных футлярах из прочного стекла, как произведения искусства, которыми они и являются.

Существуют также более скромные серебряные модели, покрытые золотом или родием стоимостью примерно $ 8 000. Все фигурки официально лицензированы Capcom и представлены на сайте Capcom Japan Monster Hunter 15th Anniversary.