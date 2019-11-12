Официально лицензированная фигурка Monster Hunter ​​из чистого золота стоимостью $ 80 000

2019-11-12, Автор - Anna; Продукт - Monster Hunter; [31]
Вы когда-нибудь хотели получить золотую статуэтку своего любимого персонажа в игре? Японский бренд U-Treasure в честь 15-пятнадцатилетия игры Monster Hunter: World выпустил две монументальные скульптуры из 24-каратного золота и платины Rathian, стоимостью $ 80 000 каждая.

Gold Rathian имеет размеры 15,5 x 11 x 7,5 см и весит около 600 г, в то время как Silver Rathalos немного больше и тяжелее, 15 x 15 x 7,5 см и 840 г. Каждая статуэтка поставляется в специальных футлярах из прочного стекла, как произведения искусства, которыми они и являются.

Существуют также более скромные серебряные модели, покрытые золотом или родием стоимостью примерно $ 8 000. Все фигурки официально лицензированы Capcom и представлены на сайте Capcom Japan Monster Hunter 15th Anniversary.

Комментарии и отзывы Monster Hunter
Honor V30 стартует 26 ноября...
Honor V30 стартует 26 ноябряHonor V30 будет иметь ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой ...
Motorola представила «умные» часы Moto...
Motorola представила «умные» часы MotoБренд Motorola представила «умные» часы Moto 360 с 1,2-дюймовым экраном и разрешением 390 на 390 пикселе...
Xiaomi выпустила смарт-часы Mi Watch с ...
Xiaomi выпустила смарт-часы Mi Watch с Компания Xiaomi выпустила долгожданные смарт-часы Mi Watch. Гаджет оснащен 1,78-дюймовым экраном, а также...
Часы Fossil Hybrid HR оборудованы круглы...
Часы Fossil Hybrid HR оборудованы круглыFossil выпустил часы Hybrid HR с классическим дизайном. Новинка получила дисплей E-Ink, а также долгое в...
Xiaomi представила «умные» часы Mi Watch...
Xiaomi представила «умные» часы Mi WatchКомпания Xiaomi представила свои первые «умные» часы Mi Watch с 1,78-дюймовым экраном. Аппарат внешне нап...
Sharp официально представила смартфон ср...
Sharp официально представила смартфон срКорпорация Sharp представила смартфон среднего уровня Aquos V с 5,93-дюймовым дисплеем на матрице IPS с р...
Стала известна дата анонса смартфона Sam...
Стала известна дата анонса смартфона SamКомпания Samsung готовит к выпуску смартфон среднего уровня Galaxy M50. Гаджет получит 6,3-дюймовый экран...
Лучшая игровая мышка 2019 года. Razer De...
Лучшая игровая мышка 2019 года. Razer DeA4Tech Bloody J90 ...


Обзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров IntelОбзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров Intel
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFCОбзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFC
Обзор vivo Nex 3 8/128GB. Плюсы и минусы флагманаОбзор vivo Nex 3 8/128GB. Плюсы и минусы флагмана
Обзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камеройОбзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камерой
Обзор Skyway PRIME. Автомобильная роботизированная беспроводная зарядкаОбзор Skyway PRIME. Автомобильная роботизированная беспроводная зарядка
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшег...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшегСегодня мы поговорим о новой части культовой гоночной серии, в которой нам предоставляют возможность внов...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. ...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. В последнее время уникальных камер на рынке практически нет — производители то и дело показывают нам необ...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. Ш...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. ШМониторы с широким форматом в последнее время стали достаточно популярным решением среди крупных производ...
Kyocera представила решение для промышле...
Kyocera представила решение для промышлеПринтеры бывают разные: карманные, домашние, офисные, а некоторые занимает всю комнату и весят под 800 кг...
Обзор Black Survival: Eternal Return. Вп...
Обзор Black Survival: Eternal Return. ВпКак я уже не раз говорил, современные небольшие студии довольно часто радуют нас качественным контентом з...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдв...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдвСегодня мы поговорим о достаточно крутом решении, которое выглядит стильно, предоставляет вам массу возмо...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatio...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatioСовместный просмотр фильмов или сериалов это всегда хорошо, но все со временем это приедается. Если вы хо...
Обзор Legend of Keepers: Prologue. Шикар...
Обзор Legend of Keepers: Prologue. ШикарДовольно часто небольшие студии радуют нас качественным контентом, который приносит гораздо больше удовол...
Предварительный обзор MSI Vigor GK50 Low...
Предварительный обзор MSI Vigor GK50 LowСегодня мы поговорим о достаточно интересной клавиатуре от компании MSI, которая выглядит привлекательно ...
Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая и...
Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая иДовольно часто относительно небольшие студии радуют нас качественным контентом, который позволяет смотрет...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor