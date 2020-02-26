Онлайн в Dota Underlords вырос в два раза с момента релиза

Онлайн игроков в игре Dota Underlords увеличилось в два раза после релиза автобаттлера.

Судя по опубликованной статистике в Steam Charts, вечером 25 февраля в игре Dota Underlords онлайн был более 20 тысяч игроков.

После запуска бета-теста в июне 2019 года онлайн Dota Underlords снизился с 76,3 тыс. до 8,8 тыс. пользователей, теперь же снова начал подниматься.

Релиз игры Dota Underlords состоялся 25 февраля 2020 года. После выхода из бета-теста в игру добавили кампанию с различными испытаниями и Battle Pass с новыми типами косметических предметов.