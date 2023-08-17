OpenAI купила разработчиков аналога Minecraft

Компания OpenAI, которую все знаю по чат-боту ChatGPT, объявила о приобретении небольшой компании Global Illumination, базирующейся в Нью-Йорке и создающей цифровые продукты развлекательного характера — описание достаточно расплывчатое, но на деле два бренда достаточно схожи в своих идеях. Дело в том, что на самом деле Global Illumination — это компания, которая использует искусственный интеллект для создания творческих инструментов, которые позволяют пользователям реализовывать свои фантазии и идеи при помощи готовых решений. Например, компания представила видеоигру под названием Biomes, которая является многопользовательской онлайн-песочницей и очень напоминает Minecraft.

При этом игра представлена в формате веб-приложения с открытым исходным кодом, так что при желании специалисты могут существенно улучшать продукт и настраивать его под себя. В OpenAI, вероятно, планируют использовать данное решение для того, чтобы создать проект на базе искусственного интеллекта — например, пользователь сможет создавать целые миры просто введя соответствующую текстовую команду. Звучит крайне занимательно, особенно если учитывать, что этот подход уже используется в некоторые крупных проектах — искусственный интеллект умеет создавать диалоги, объёмные модели персонажей, писать квесты и многое другое, а разработчики всё это просто редактируют и подгоняют под нужный результат. Теперь у Biomes явно больше шансов на успех.
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