Лучшие бесплатные платформы для изучения Java в 2026 году — обзор и сравнение

Java стабильно входит в топ-5 самых востребованных языков программирования уже более 25 лет. В 2026 году спрос на Java-разработчиков по-прежнему высок: банки, страховые компании, маркетплейсы, мобильные приложения на Android — всё это работает на Java. Неудивительно, что интерес к изучению языка только растёт.

Хорошая новость: учиться Java можно бесплатно. Плохая — бесплатных платформ так много, что выбрать правильную непросто. Мы собрали шесть лучших вариантов и честно разобрали каждый.

1. ExamClouds — структурированный курс с тестами и практикой

Сайт: examclouds.com Язык: русский и английский Цена: бесплатно

ExamClouds — образовательная платформа с полным курсом по Java Core, ориентированным на начинающих разработчиков. Курс структурирован по модулям: от базового синтаксиса и ООП до коллекций, исключений, Stream API и многопоточности.

Главное отличие от большинства платформ — каждый урок сопровождается не только теорией, но и видеоматериалами, практическими заданиями и тестами прямо в конце темы. Это позволяет сразу закреплять пройденный материал, не откладывая практику на потом.

Что есть на платформе:

240+ уроков на русском и 110+ на английском

Видеоуроки к каждой теме на YouTube-канале

Тесты и карточки вопрос-ответ по каждому разделу

Практические задания

Платформа работает без регистрации — достаточно открыть нужный урок и начать. Это особенно удобно для тех, кто хочет попробовать перед тем как принять решение об обучении.

Начать бесплатный курс Java

Плюсы: структурированная программа, двуязычный контент, тесты и практика встроены в курс, не нужна регистрация.

Минусы: фокус только на Java, нет других языков программирования.

2. Stepik — российская платформа с сертификатами

Сайт: stepik.org Язык: русский Цена: большинство курсов бесплатно

Stepik — одна из крупнейших русскоязычных образовательных платформ. По Java здесь можно найти несколько популярных курсов от университетов и независимых авторов. Формат — видеолекции плюс автоматически проверяемые задания с кодом прямо в браузере.

Плюсы: сертификаты об окончании, проверка кода в браузере, большое сообщество.

Минусы: качество курсов сильно зависит от автора, нет единого стандарта программы.

3. Javarush — геймифицированное обучение

Сайт: javarush.com Язык: русский Цена: частично бесплатно (первые уровни)

Javarush строит обучение по принципу RPG-игры: уровни, задания, очки опыта. Более 1200 практических задач с автоматической проверкой. Подход мотивирует проходить курс последовательно и не бросать на полпути.

Плюсы: огромное количество практических задач, геймификация удерживает мотивацию, активное сообщество.

Минусы: полный доступ платный, бесплатная часть ограничена первыми уровнями.

4. Coursera — курсы от Duke University

Сайт: coursera.org Язык: английский Цена: бесплатный аудит (без сертификата)

На Coursera доступна специализация "Java Programming and Software Engineering Fundamentals" от Duke University. Это академический подход: структурированная программа, реальные проекты, рецензирование работ однокурсниками.

Плюсы: академическое качество, международно признанный сертификат (платно), реальные проекты. Минусы: только английский язык, темп обучения медленный, сертификат стоит денег.

5. Codecademy — интерактивное обучение в браузере

Сайт: codecademy.com Язык: английский Цена: базовый доступ бесплатно

Codecademy предлагает интерактивный курс по Java где весь код пишется прямо в браузере — устанавливать среду разработки не нужно. Идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать язык без лишних технических барьеров.

Плюсы: нет необходимости настраивать среду, мгновенная обратная связь, понятный интерфейс.

Минусы: поверхностное покрытие тем, для серьёзного изучения недостаточно, полный курс платный.

6. Oracle Learning Explorer — официальные материалы

Сайт: education.oracle.com Язык: английский Цена: бесплатно

Официальная образовательная платформа Oracle предлагает бесплатные курсы и материалы для подготовки к сертификации Java SE Developer. Если цель — получить сертификат Oracle, это обязательная точка в маршруте обучения.

Плюсы: официальные материалы от создателей языка, прямая связь с сертификацией.

Минусы: сухой академический формат, мало практики, интерфейс устаревший.

Сравнительная таблица

Платформа Язык Практика Тесты Видео Регистрация Цена

ExamClouds RU + EN ✅ ✅ ✅ Не нужна Бесплатно

Платформа Язык Практика Тесты Видео Регистрация Цена ExamClouds RU + EN ✅ ✅ ✅ Не нужна Бесплатно Stepik RU ✅ ✅ ✅ Нужна Бесплатно Javarush RU ✅ ✅ ✅ ❌ Нужна Частично Coursera EN ✅ ✅ ✅ Нужна Частично Codecademy EN ✅ ❌ ❌ Нужна Частично Oracle Learning EN ❌ ✅ ❌ Нужна Бесплатно

Какую платформу выбрать — зависит от цели

Если вы только начинаете и хотите стартовать без лишних барьеров — ExamClouds или Codecademy. Обе не требуют сложной настройки, можно начать за пять минут.

Если важна мотивация и геймификация — Javarush. Игровой формат помогает не бросить на середине, что является главной проблемой самостоятельного обучения.

Если нужен сертификат для резюме — Stepik для русскоязычного рынка, Coursera для международного.

Если цель — сертификация Oracle — начните с ExamClouds для изучения материала, затем используйте Oracle Learning Explorer для подготовки к экзамену.

Если важен двуязычный контент — ExamClouds единственная платформа в списке с полноценными курсами на русском и английском одновременно, что особенно ценно для тех, кто планирует работу в международных командах.

Итог

Бесплатных ресурсов для изучения Java в 2026 году более чем достаточно. Главное — не распыляться между платформами, а выбрать одну и пройти её последовательно от начала до конца.

Для русскоязычных начинающих разработчиков оптимальный маршрут выглядит так: ExamClouds для структурированного изучения теории и практики → Javarush для отработки навыков на большом количестве задач → Stepik или Coursera для получения сертификата.

Начать можно прямо сейчас — без регистрации и без оплаты.

Материал подготовлен редакцией MegaObzor. Все платформы протестированы самостоятельно.