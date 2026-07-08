Что такое вайб кодинг: как работает подход и с чего начать

Вокруг темы много шума, но если убрать моду и мемы, останется полезный вопрос: можно ли реально собирать рабочие программы, когда основную часть кода предлагает ИИ, а человек управляет процессом словами? Ниже разберём суть вайб кодинга, чем он отличается от «просто попросить ChatGPT», кому подходит и как начать без лишней теории.

Вайб кодинг — подход, где человек описывает задачу словами, ИИ генерирует код, человек проверяет и дорабатывает.

Термин ввёл Андрей Карпатый (сооснователь OpenAI) в феврале 2025 года.

Подходит и новичкам, и опытным разработчикам, но по-разному.

Лучше всего работает для прототипов, скриптов, небольших инструментов.

Главный риск — принять красивый, но небезопасный или нерабочий код за готовое решение.



Человек описывает задачу словами, ИИ генерирует программный код

Что такое вайб кодинг простыми словами

Вайб кодинг — это подход в программировании, при котором человек не пишет код вручную, а описывает задачу словами, а языковая модель предлагает программный код. Проще говоря: вы говорите, что нужно сделать, ИИ пишет первую версию, потом вы вместе доводите её до рабочего состояния.

Термин ввёл Андрей Карпатый — сооснователь OpenAI и бывший директор по ИИ в Tesla — в феврале 2025 года. В своём посте он описал это так: «Я практически не касаюсь клавиатуры — общаюсь с Composer голосом. Жму "Принять все", ошибки просто копирую обратно в ИИ — обычно он сам чинит». Это не академическое определение, а описание рабочей практики — именно поэтому у термина нет жёстких границ.

Суть не в том, что модель дописывает строку. Суть в переносе центра работы: вместо написания кода вручную человек управляет процессом через запросы, уточнения, проверки и правки.

«Разработчики сознательно стремятся минимизировать чтение и редактирование программного текста, оставаясь стратегическими руководителями процесса». — Vibe coding: programming through conversation with artificial intelligence, arXiv (2025). https://arxiv.org/abs/2506.23253

Вайб кодинг Неформальный стиль разработки, где основная работа идёт через описание задачи на естественном языке, а ИИ генерирует и меняет код. Языковая модель (LLM) Модель, обученная на больших массивах текста и способная генерировать текст, включая код. Генерация кода Автоматическое создание программного кода алгоритмом или моделью. Кодовая база Весь набор файлов и модулей проекта. Среда разработки (IDE) Программа, где редактируют, запускают и отлаживают код.

Почему это называют программированием с ИИ, а не просто автодополнением

Если вы уже отправляли в чат запрос «напиши скрипт для парсинга CSV» — вы уже вайб кодили. Но между разовым запросом и полноценным подходом есть разница: во втором случае вы работаете циклами, ведёте проект через серию уточнений, а не пытаетесь получить всё одним промптом.

Разница с классическим автодополнением ещё яснее. Autocomplete предлагает локальный фрагмент кода — строку, метод. Вайб кодинг работает на уровне намерения: «собери форму регистрации», «сделай Telegram-бота с одной командой». Это ближе к парному программированию, где один участник — языковая модель, а другой — вы.

«Вайб кодинг отдаёт предпочтение быстрому, минимально формализованному итеративному процессу, где пользователь корректирует лишь при расхождении результата с целями». — Good Vibrations? A Qualitative Study of Co-Creation, Communication, Flow, and Trust in Vibe Coding, arXiv (2025). https://arxiv.org/abs/2509.12491

Исследование Microsoft о GitHub Copilot фиксирует конкретный эффект: разработчики с ИИ-ассистентом выполнили задание по созданию HTTP-сервера в среднем на 55,8% быстрее, чем без него. Источник: Peng et al., The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot, arXiv (2023). https://arxiv.org/abs/2302.06590

Как работает вайб кодинг на практике

На практике это короткий цикл: идея → запрос → генерация → проверка → доработка. Звучит просто. На деле — именно здесь большинство новичков спотыкается.

«Анализ реальных сессий на YouTube и Twitch показывает устойчивый паттерн: цель — запрос — запуск — уточнение через новый запрос или ручные правки». — Vibe coding: programming through conversation with artificial intelligence, arXiv (2025). https://arxiv.org/abs/2506.23253

Что делает человек, а что делает ИИ

Человек задаёт цель, ограничения и критерии результата. ИИ пишет код, предлагает фрагменты, рефакторит, объясняет. Человек проверяет работу программы и решает, принимать результат или нет. Даже когда модель генерирует сотни строк, инженерная ответственность остаётся на человеке — это важно не забывать.

Вот честная картина: модель может написать красивый, структурированный, хорошо прокомментированный код, который при этом делает не то, что вы хотели. Или делает то, но небезопасно. Автор кода в итоге — всё равно вы.

Как выглядит типичный цикл: запрос, код, проверка, доработка

Возьмём простую задачу — Python-скрипт для CSV.

Первый запрос:

Создай Python-скрипт, который читает CSV-файл и считает сумму по столбцу "сумма". Объясни каждую строку кода коротко.

Что происходит: модель выдаёт скрипт с комментариями. Вы запускаете, видите ошибку («файл не найден»), возвращаете текст ошибки в чат. Модель исправляет. Через 2–3 итерации скрипт работает.

Следующий шаг:

Теперь добавь фильтр: считай сумму только для строк, где столбец "категория" равен "еда".

Это и есть вайб кодинг в миниатюре: короткие шаги, проверка после каждой правки, постепенное усложнение.



Цикл вайб кодинга: запрос, генерация кода, проверка, доработка

«Многие вайб-кодеры пропускают тестирование, полагаются на выводы модели и вообще не модифицируют код после первичной генерации». — Vibe Coding in Practice: Motivations, Challenges, and a Future Outlook — a Grey Literature Review, arXiv (2025). https://arxiv.org/abs/2510.00328

Именно здесь начинается расплата за скорость: пропущенный этап проверки превращает быстрый прототип в хрупкую систему.

Кому подходит вайб кодинг и какие знания всё же нужны

Честный ответ: подходит почти всем, но по-разному. И «без знаний программирования» — это не совсем то, что кажется на первый взгляд.

Можно ли вайб кодить без опыта в программировании

Порог входа снижается — можно получить рабочий результат до того, как выучишь синтаксис. Это реально. Но без базы быстро упрёшься в потолок: нестандартная ошибка в коде, интеграция API, хранение данных потребуют понимания того, что именно генерирует модель.

«Вайб кодинг трансформирует разработку для новичков и не-разработчиков, позволяя создавать приложения быстрее и с минимальным человеческим вмешательством». — Vibe Coding in Practice: Motivations, Challenges, and a Future Outlook — a Grey Literature Review, arXiv (2025). https://arxiv.org/abs/2510.00328

Но у этой доступности есть обратная сторона: тот же обзор практики фиксирует, что пользователи часто полагаются на модель методом проб и ошибок, вообще не разбираясь в том, как устроен сгенерированный код. Для учебных задач это особенно опасно — навык не формируется, а иллюзия навыка появляется.

Короче: начать можно без знания языков программирования. Расти дальше — уже нет.

Почему разработчику с базой проще получить хороший результат

Мидлы и сеньоры используют вайб кодинг иначе. Для мидла — это ускорение рутины: шаблонный код, тесты, рефакторинг. Освобождается время для бизнес-логики и архитектуры. Для сеньора — инструмент масштабирования мышления: набросать API для новой фичи, оценить архитектурный концепт, сгенерировать черновик документации.

Сеньор использует вайб кодинг лучше всех именно потому, что быстрее замечает, где модель ошибается. Знания кода помогают проверять программный код, работать с кодовой базой и средой разработки — не принимая результат на веру.

«Вайб кодинг не устраняет необходимость в программной компетентности, а перераспределяет её в сторону управления контекстом и быстрой оценки кода». — Vibe coding: programming through conversation…, arXiv (2025). https://arxiv.org/abs/2506.23253

Систематический обзор LLM-ассистентов уточняет: «Большинство исследований фиксируют ускорение разработки, но влияние на качество кода и долгосрочную продуктивность остаётся неоднозначным и зависит от контекста» (The Impact of LLM-Assistants on Software Developer Productivity, arXiv, 2025, https://arxiv.org/abs/2507.03156).

Какие задачи можно решать с помощью вайб кодинга

Вайб кодинг силён там, где важны скорость и проба гипотез. Он хуже работает там, где цена ошибки высока.

Где вайб кодинг даёт быстрый результат

Прототип интерфейса, скрипт автоматизации, небольшое веб-приложение, учебный проект, Telegram-бот с базовыми командами, лендинг под мероприятие, калькулятор стоимости услуги. По имеющимся данным, около 25% стартапов зимнего батча Y Combinator 2025 года имели кодовые базы, написанные почти полностью с помощью LLM (Vibe Coding in Practice, arXiv, 2025, https://arxiv.org/abs/2510.00328).

Те самые 55,8% ускорения из эксперимента GitHub — это не абстракция. Это реальное время, которое освобождается для задач, где модель пока не справляется.

Где начинаются ограничения и риск хаоса

Большие проекты, сложная логика, критичные к безопасности системы, командная разработка без дисциплины ревью — здесь вайб кодинг начинает давать сбои.

«LLM часто игнорируют критические практики безопасности и создают небезопасный код с уязвимостями». — Guiding AI to Fix Its Own Flaws: An Empirical Study on LLM-Driven Secure Code Generation, arXiv (2025). https://arxiv.org/abs/2506.23034

Отдельный сигнал: использование LLM может уменьшать потребность в помощи коллег и сокращать командное обсуждение кода, снижая общее понимание архитектуры (The Impact of LLM-Assistants on Software Developer Productivity, arXiv, 2025, https://arxiv.org/abs/2507.03156). Это не повод отказываться от инструмента — но повод выстраивать процесс осознанно.

Для проектов с требованиями к безопасности, надёжности или юридической ответственности необходима консультация профильного специалиста.

Инструменты для вайб кодинга: что выбрать новичку

Не существует одного лучшего сервиса. Выбор зависит от цели и глубины погружения.

Инструменты для вайб кодинга: сравнение форматовИнструментФорматДля чего подходитПорог входаChatGPT / ClaudeЧатПервые эксперименты, объяснение кода, простые скриптыОчень низкийGeminiЧатПрототипы с интеграцией в экосистему Google, проверка в ColabОчень низкийReplitБраузерная средаНебольшие сервисы, Telegram-боты, идеи без установки окруженияНизкийLovable / BoltБраузерная средаПрототипы интерфейсов, MVP с упором на фронтендНизкийCursorAI-редактор (IDE)Проекты с несколькими файлами, работа с контекстом всего проектаСреднийGitHub CopilotПлагин в IDEРегулярная разработка, автодополнение, рефакторингСреднийDevinАвтономный агентЗадачи с формализованным ТЗ: «добавить фичу», «исправить баг»Высокий

Новичку логично начать с чата (ChatGPT или Claude) для первых скриптов, затем перейти в браузерную среду (Replit или Lovable) для сборки первого проекта без настройки окружения. Cursor и Copilot — следующий шаг, когда проект становится больше одного файла. VS Code с плагином Copilot — хороший вариант, если хочется привычной среды разработки с ИИ-ассистентом внутри.



Сравнение инструментов для вайб кодинга от чата до автономного агента

Как научиться вайб кодить: первые шаги без лишней теории

Короткий ответ: начните с простой задачи, задавайте конкретные запросы, сразу запускайте результат и проверяйте руками. Вот и весь план.

Выберите одну маленькую задачу. Не «сделать SaaS», а калькулятор, парсер CSV, Telegram-бот с одной функцией. Возьмите удобный инструмент. Мало знаний — чат. Хочется сразу проект — браузерная среда. Пишите запросы с контекстом. Не «напиши код», а «сделай Python-скрипт, который читает CSV и считает сумму по столбцу». Сразу запускайте и проверяйте. Не верьте коду на слово. Просите объяснить. «Разбери, что делает эта функция, где могут быть баги». Исправляйте по одному слою. Сначала запуск, потом логика, потом аккуратность. Постепенно усложняйте. Только после пары маленьких побед переходите к базам данных и API.

«Автоматическая генерация кода может улучшать обучение при условии, что студенты используют результаты генерации как объект анализа, а не как готовое решение». — Programming Is Hard — Or at Least It Used to Be, ACM (2023). https://dl.acm.org/doi/10.1145/3545945.3569759

Готовые промпты для старта

Скрипт-автоматизация:

Создай Python-скрипт, который читает список файлов в папке и выводит их названия и размер в КБ. Объясни каждую строку кода.

Telegram-бот:

Создай простого Telegram-бота на Python, который отвечает на команду /start текстом "Привет!" и на /help — списком доступных команд. Покажи, как запустить бота локально.

Веб-страница:

Создай HTML-страницу с формой обратной связи: поля "Имя", "Email", "Сообщение" и кнопка "Отправить". Стиль — минималистичный, белый фон, синяя кнопка. Без бэкенда, только фронтенд.

Итерация:

Теперь добавь валидацию: Email должен содержать @, "Сообщение" — не менее 10 символов. Покажи ошибку под полем, если условие не выполнено.

Типичные ошибки новичка

Один большой промпт вместо итераций. Плохо: «Создай интернет-магазин с регистрацией, корзиной, оплатой и личным кабинетом». Хорошо: начните с одного экрана — «Создай страницу каталога товаров с карточками».

Не проверять код после каждого изменения. Запускайте результат сразу. Ошибка, накопленная за 10 итераций, исправляется в 5 раз дольше, чем ошибка после одной.

Принимать «работающий» код за безопасный. Код может работать и при этом содержать открытый доступ к данным. Если проект публичный — попросите модель: «Проверь этот код на типичные уязвимости».

Не сохранять рабочие версии перед большими правками. Перед запросом «перепиши архитектуру» скопируйте текущий файл. Это 10 секунд — и час сэкономленного времени.

Если после этой статьи хочется попробовать — сделайте три вещи в ближайший вечер: откройте ChatGPT или Claude, возьмите один промпт из списка выше, доведите первый скрипт до рабочего состояния и разберите с моделью, как он устроен. Куда идти дальше: Reddit-сообщества r/vibecoding и r/ChatGPTCoding — там делятся промптами и разбирают неудачные кейсы. Если же хочется не просто экспериментировать, а системно собрать полноценный продукт — от прототипа до базы данных, интеграций и публикации, — есть структурированные курсы вайбкодинга: они проводят через весь путь и помогают не застрять на типичных стенах вроде работы с API и хранением данных. А следующий фундаментальный шаг после первых прототипов — базовый курс по Python или JavaScript, чтобы понимать, что именно генерирует модель, а не только принимать результат.

Вайб кодинг — не пустышка и не волшебная таблетка. Это рабочий способ ускорить путь от идеи к первому результату. Всё остальное — навыки проверки, чтения кода и здоровой осторожности — остаётся за вами.