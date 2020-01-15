Определился победитель турнира по Dota 2 Bukovel Minor 2020

Bukovel Minor 2020 проходил в украинском Буковеле. С 9 по 12 января, восемь коллективов боролись за 300 тысяч долларов призовых, 660 DPC очков и слот на DreamLeague Leipzig Major.

Экс-ликвиды прошли в плей-офф, выйдя из группы "B" со второго места. Команда Nigma уступила RNG, затем обыграла Gambit Esports и Geek Fam в нижней сетке. В финале винеров RNG одолела Geek Fam. Nigma eSports победила Royal Never Give Up (RNG) со счетом 3:1. Победитель турнира получил 72 тысячи долларов, 140 очков DPC и слот на DreamLeague Leipzig Major.

DreamLeague Leipzig Major пройдет с 18 по 26 января. Шестнадцать команд сразятся за призовой фонд в 1 миллион долларов. Победитель мажора получит 300000 долларов и 4850 очков DPC.