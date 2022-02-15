Оптимизированный Cyberpunk 2077 для консолей Xbox Series S/X

Согласно отчету GameSpot, Cyberpunk 2077 была указана как «оптимизированная» игра в магазине Xbox вместе с Assassin's Creed Valhalla, Sea of Thieves, трилогией Grand Theft Auto Definitive Edition и House of Ashes. В понедельник издатель объявил, что собирается провести свое мероприятие REDstreams 15 февраля в 16:00 по центральноевропейскому времени. Несмотря на полный дебют ошибок, Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой в Steam в конце 2021 года. Игра набрала 84% положительных оценок в Steam.