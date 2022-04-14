Опубликованы новые кадры игрового процесса Monster Hunter Rise: Sunbreak

Новые кадры Monster Hunter Rise: Sunbreak были опубликованы в сети, показывая новый взгляд на Цитадель, новых монстров и некоторые изменения игрового процесса, которые появятся в дополнении. Новые кадры демонстрируют новую локацию, которую игроки смогут исследовать и охотиться на новых монстров, таких как маленькие монстры Gowngoat и Garangol и другие. Новые кадры также показали некоторые настройки игрового процесса, которые появятся в Monster Hunter Rise в целом с расширением, например, бег по стене больше не требует Wiredash.

Monster Hunter Rise: Sunbreak добавит в базовую игру множество нового контента, например, новую домашнюю базу Elgado Outpost и новых монстров, таких как уже упомянутый Garangol. Monster Hunter Rise: Sunbreak выходит на ПК и Nintendo Switch 30 июня.

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