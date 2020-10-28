Опубликовано видео распаковки дрона DJI Mini 2

В сети появилось первое видео распаковки дрона DJI Mini 2, который еще не был представлен официально. Ранее стало известно, что гаджет будет стоить 450 долларов, а это на 50 долларов дороже предшественника. Набор Fly More Combo обойдется в 600 долларов, что уже на 100 долларов дороже той же комплектации в DJI Mavic Mini.

Дрону прочат контрольные частоты 2,4 и 5,8 МГц, возможность записывать видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду, временем полёта без подзарядки 31 минуту, передачу видеоконтента на расстоянии до 10 км, поддержку GPS и ГЛОНАСС, датчик изображения разрешением 12 Мп, массу 249 граммов, порт USB-C и батарею ёмкостью 2250 мАч.
Комментарии и отзывы DJI Mini 2
Обзоры:
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Новости:
Объектив 7Artisans 35mm f/0.95 оценен в $255

Компания 7Artisans представила объектив 35mm f/0.95, который предназначен для беззеркальных камер формата...
Olympus OM-D E-M10 Mark III продают с огромной скидкой

Сетевые источники обнаружили очень выгодное предложение в магазинах Adorama и B&H на комплект камеры Olym...
Характеристики камеры Panasonic DC-BGH1 утекли в сеть

Сетевые источники раскрыли подробности о беззеркальной камере Panasonic DC-BGH1, которая представляет соб...
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Лучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6RЛучший кулер для процессора до 3500. PCcooler GI-X6R
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушникиОбзор Thermaltake Isurus Pro V2 (GHT-IST-ANIBBK-34). Внутриканальные игровые наушники
Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Asp...
Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 AspКомпания Cosina представила объектив Voigtlander Nokton Vintage 50mm F1.5 Aspherical II VM, который прихо...
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевиз...
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизТестируемый сегодня телевизор Harper 32R820TS относится к недорогому сегменту. Рассматривать его можно дл...
Huawei Enjoy 20 и Huawei Enjoy 20 Plus п...
Huawei Enjoy 20 и Huawei Enjoy 20 Plus пКомпания Huawei готовится представить свою линейку доступных смартфонов 5G 3 сентября. На мероприятии буд...
Sharkoon REV100 предлагает нетрадиционно...
Sharkoon REV100 предлагает нетрадиционноКорпус Sharkoon REV100 предлагает нетрадиционное расположением материнской платы как мы привыкли видеть. ...
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-мон...
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монВ начале октября мы проводили тесты монитора Philips 242B1, осна...
Камеру Panasonic Lumix DC-BGH1 показали ...
Камеру Panasonic Lumix DC-BGH1 показали Сетевые источники опубликовали пресс-рендеры заточенной под съемку видео камеры Panasonic Lumix BGH1 (сис...
Флагман Redmi K30 Ultra получит 120-Гц ...
Флагман Redmi K30 Ultra получит 120-Гц Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K30 Ultra, который будет представлен уже зав...
Представлен недорогой ноутбук Microsoft ...
Представлен недорогой ноутбук Microsoft Компания Microsoft пополнила ассортимент ноутбуков моделью Surface Laptop Go, построенной на платформе In...
OnePlus 8 и 8 Pro получили Android 11 Be...
OnePlus 8 и 8 Pro получили Android 11 BeПару дней назад компания OnePlus выпустила фирменную оболочку HydrogenOS 11 на основе Android 11 Beta 3 д...
В Dragon Ball FighterZ добавляют нового ...
В Dragon Ball FighterZ добавляют нового Компания Bandai Namco подтвердила нового героя для Dragon Ball FighterZ. Напомним, что в третьем сезоне б...
Новая линейка мониторов SuperSolid Pro...
Новая линейка мониторов SuperSolid ProSuperSolid анонсировала три новых монитора для геймеров и создателей контента после запуска SuperSolid P2...
Смартфон Oppo Reno4 Pro 5G вышел в Росси...
Смартфон Oppo Reno4 Pro 5G вышел в РоссиКомпания Oppo дала старт российским розничным продажам смартфона Reno4 Pro 5G, который оценен в 59 990 ру...
Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усовОбзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкциейОбзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor