Опубликовано видео распаковки дрона DJI Mini 2

В сети появилось первое видео распаковки дрона DJI Mini 2, который еще не был представлен официально. Ранее стало известно, что гаджет будет стоить 450 долларов, а это на 50 долларов дороже предшественника. Набор Fly More Combo обойдется в 600 долларов, что уже на 100 долларов дороже той же комплектации в DJI Mavic Mini.

Дрону прочат контрольные частоты 2,4 и 5,8 МГц, возможность записывать видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду, временем полёта без подзарядки 31 минуту, передачу видеоконтента на расстоянии до 10 км, поддержку GPS и ГЛОНАСС, датчик изображения разрешением 12 Мп, массу 249 граммов, порт USB-C и батарею ёмкостью 2250 мАч.