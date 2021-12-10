Оригинальная игра PUBG станет бесплатной

Первоначальная версия PlayerUnknown's Battlegrounds также известная как PUBG, переходит на бесплатную модель с 12 января 2022 года, как объявил разработчик Krafton на The Game Awards в четверг.

PUBG была платной игрой с момента ее запуска в Steam в раннем доступе в 2017 году. Она быстро стала огромным хитом, что вдохновила Epic Games на создание бесплатного режима королевской битвы для своего (в то время) нового игра в жанре Tower Defense под названием Fortnite. Fortnite: Battle Royale с тех пор превратилась в гигантскую развлекательную игру, вероятно, отчасти потому, что она бесплатна и Activision Blizzard также выпустила свой собственный популярный бесплатный шутер Call of Duty: Warzone.
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