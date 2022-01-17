Открыт предзаказ на ролевую игру с открытым миром ELEX II

ELEX II – продолжение ELEX, винтажной ролевой игры с открытым миром от знаменитой студии Piranha Bytes, разработчиков Gothic и Risen.

В ELEX II вам предстоит вернуться в постапокалиптический мир Магалана – благодаря реактивному ранцу вам откроется небывалая свобода в исследовании его многоликих просторов. Взаимодействуйте со множеством уникальных NPC. Сражайтесь в ближнем и дальнем бою благодаря значительно усовершенствованной системе управления.

Выход ELEX II запланирован на 1 марта 2022 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series и ПК. В настоящее время предварительные заказы на игру доступны на всех платформах.

Комментарии и отзывы ELEX II
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