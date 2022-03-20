Открыта предварительная регистрация Apex Legends Mobile для Android

Разработчик Respawn открывает предварительную регистрацию по всему миру через магазин Google Play мобильной игры Apex Legends Mobile. Стоит отметить, что Apex Legends Mobile не поддерживает кросс-игру с версиями для ПК и консолей. Игра Apex Legends Mobile, действие которой происходит в захватывающей вселенной Apex Legends, представляет собой стратегическую игру-шутер в жанре «королевская битва», в которой есть легендарный игровой процесс, лучшие в своем классе сражения отрядов и динамичные бои.

Для Apex Legends Mobile для телефонов Android потребуется как минимум процессор Snapdragon 435, HiSilicon Kirin 650, MediaTek Helio P20 или Exynos 7420, а также не менее 2 ГБ ОЗУ и 4 ГБ памяти, поддержка Open GL 3.1 и Android 6.0 (Marshmallow) или новее. Между тем, по словам разработчика, для Apex Legends Mobile для iOS потребуется iPhone 6S (чип A9 или новее) под управлением iOS 11 или новее, с 2 ГБ ОЗУ и 4 ГБ памяти.