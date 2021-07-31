Открытое бета-тестирование Battlefield 2042 состоится в сентябре

Официальный запуск Battlefield 2042 состоится 22 октября, но разработчик DICE пообещал перед запуском выпустить бета-версию для игроков в сентябре. Как сообщается, бета-версия Battlefield 2042 для пользователей, оформивших предварительный заказ, начнется 4 сентября. После чего, бета-версия будет доступна для всех. Battlefield 2042 принесет еще больше экшена, новые игровые режимы, новые виды оружия и многое другое.

Бета-версия дает разработчику возможность протестировать игру перед запуском и исправить возникшие проблемы.