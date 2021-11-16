Отметьте 20-летие Xbox с более чем 70 играми для Xbox 360

В дополнение к разнообразию мероприятий, проводимых в Microsoft по случаю 20-летия выпуска игровой консоли Xbox. Microsoft добавила более 70 игр для Xbox 360 и оригинальной Xbox в свою библиотеку обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S. Позволяет вам немного поиграть в ретро-игры на игровых консолях последнего поколения. Новые дополнения к библиотеке обратной совместимости Xbox извлекают выгоду из мощности Xbox Series X | S, и все игры поддерживают Auto HDR, и многие из них получат улучшение разрешения, сообщает Microsoft.

Microsoft также включила FPS Boost для 11 добавленных сегодня игр и еще 26 игр из существующей библиотеки, а также начала развертывание FPS Boost в Xbox Cloud Gaming (бета) для некоторых игр, таких как Fallout 76 и Fallout 4.
Комментарии и отзывы Xbox 360
Netflix может запустить видеоигру на основе популярного сери…
Netflix может запустить видеоигру на основе популярного сериРанее в этом году Netflix официально объявил о своем плане выхода на игровой рынок, выпустив игры, основа…
Раскрыты системные требования гоночного симулятора Forza Hor…
Раскрыты системные требования гоночного симулятора Forza HorПо мере приближения запуска гоночного симулятора, разработчики Forza Horizon 5 обнародовали системные тре…
Обзорный трейлер кампании Halo Infinite…
Обзорный трейлер кампании Halo InfiniteЧерез несколько месяцев долгожданная игра Halo Infinite выйдет на Xbox Series и Xbox Series S, Xbox One и…
Back 4 Blood получает прирост производительности на 46% с NV…
Back 4 Blood получает прирост производительности на 46% с NV Back 4 B…
Анонсирована игра Saints Row…
Анонсирована игра Saints RowС Ниной, Кевином и Элаем, вы как будущий босс создаёте Святых и, выстраивая свою империю на улицах Санто-…
Раскрыты системные требования Tales of Arise от BANDAI NAMCO…
Раскрыты системные требования Tales of Arise от BANDAI NAMCOJRPG-игра Tales of Arise выходит 10 сентября, напомним, что она должна была выйти 2020 году, но из-за пан…
Nintendo закрывает игру Dr. Mario World …
Nintendo закрывает игру Dr. Mario World В последние несколько лет Nintendo больше сосредоточилась на выпуске игр для мобильных устройств. Некотор…
Epic Game Store упростит публикацию игру для разработчиков…
Epic Game Store упростит публикацию игру для разработчиковEpic Games сейчас тестирует систему, которая упростит разработчикам самостоятельную публикацию в Epic Gam…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor