Отметьте 20-летие Xbox с более чем 70 играми для Xbox 360

В дополнение к разнообразию мероприятий, проводимых в Microsoft по случаю 20-летия выпуска игровой консоли Xbox. Microsoft добавила более 70 игр для Xbox 360 и оригинальной Xbox в свою библиотеку обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S. Позволяет вам немного поиграть в ретро-игры на игровых консолях последнего поколения. Новые дополнения к библиотеке обратной совместимости Xbox извлекают выгоду из мощности Xbox Series X | S, и все игры поддерживают Auto HDR, и многие из них получат улучшение разрешения, сообщает Microsoft.

Microsoft также включила FPS Boost для 11 добавленных сегодня игр и еще 26 игр из существующей библиотеки, а также начала развертывание FPS Boost в Xbox Cloud Gaming (бета) для некоторых игр, таких как Fallout 76 и Fallout 4.