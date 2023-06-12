Overwatch 2 получит сюжетную миссию Invasion

Есть просто шикарные новости, которые фанаты ждали очень и очень долго — сюжетное дополнение Overwatch 2: Invasion наконец-то готов к релизу и вскоре будет отправлено в релиз. Данную сюжетную миссию официально представили на презентации Microsoft и она будет добавлена в клиент игры 10 августа, так что самое время подыскать себе команду. В прошлом месяце гейм-директор Аарон Келлер объявил, что долгожданный сюжетный режим Overwatch 2 был отменен из-за амбициозного, но в конечном итоге невозможного процесса разработки. Однако Келлер заявил, что сюжетные миссии у игры всё же будут, давая игрокам возможность узнать больше интересной информации о героях Overwatch.

Впрочем, нужно понимать, что сюжетные миссии для Overwatch не являются такой уж новинкой — в игре появилась первая сюжетная миссия ещё в 2017 году, и это был своеобразный пролог, описывающий события, которые в конечном итоге привели к распаду организации Overwatch. Последующие события, Storm Rising и Retribution, также являлись воспоминаниями, давая важное представление о истории персонажей — Кэссиди, Трейсер и Джек Моррисон. Геймерам такие миссии очень нравились, потому что разработчики позволяли играть вместе и узнавать сюжет виртуальной вселенной, о котором на самом деле не так уж много информации. И теперь такие миссии появятся во второй номерной части серии, хотя, безусловно, нужно понимать, что их будет не очень много и выходить они будут с огромным промежутком. Но новость всё равно отличная.
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