Overwatch готовит глобальное обновление

2020-02-26, Автор - Ramil; Продукт - Overwatch; [40]
Overwatch проводит эксперименты в игровом процессе. Они проводятся в публичном тестировании. Владельцы консольных версий могут тестировать новые возможности. Public Test Realm предназначен только для ПК.

Тестирование позволяет внести радикальные изменения в игровой процесс. Blizzard тестирует новую функцию, система ролей. Эта система дает игроку фиксированную роль за которую он хочет сыграть. Но разработчики думают что это приведет к дисбалансу.

Для тестирования используется совершенно экспериментальная карта.


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