Overwatch готовит глобальное обновление

Overwatch проводит эксперименты в игровом процессе. Они проводятся в публичном тестировании. Владельцы консольных версий могут тестировать новые возможности. Public Test Realm предназначен только для ПК.

Тестирование позволяет внести радикальные изменения в игровой процесс. Blizzard тестирует новую функцию, система ролей. Эта система дает игроку фиксированную роль за которую он хочет сыграть. Но разработчики думают что это приведет к дисбалансу.

Для тестирования используется совершенно экспериментальная карта.