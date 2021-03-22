Overwatch получает поддержку технологии NVIDIA Reflex

Онлайн-шутер Overwatch получил поддержку технологии NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex - это набор технологий графического процессора, дисплея G-Sync и программного обеспечения, которые измеряют и сокращают системные задержки в киберспортивных играх.

Технология NVIDIA Reflex позволяет сократить задержку примерно на 50%. Проведенный тест показал, что в Overwatch с включенной NVIDIA Reflex на видеокарте GTX 1660 Super в разрешении 1440p с 144 Гц, общая задержка системы достигает 63 мс, а при активации Reflex задержка снижается до 31 мс. В тесте с RTX 2060 Super задержка снижается с 47 мс до 24 мс, а для RTX 3080 включение NVIDIA Reflex снижает задержку с 26 мс до 16 мс.