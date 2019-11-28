Overwatch предлагает бесплатную версию игры

Overwatch, популярный командный шутер от Blizzard от первого лица, предлагает бесплатную пробную неделю для пользователей ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игра будет доступна до 4 декабря. Но есть нюанс, потребуется подписка PlayStation Plus или Xbox Live Gold, для того чтобы принять участие в бесплатной версии.

В полной версии игры пользователь получает доступ ко всем героям, картам и всем режимам игры. Прогресс достигнутый в игре, снаряжение и оружие будут сохранены, на тот случай если пользователь надумает купить игру.

Сейчас самое время приобрести игру по приятной цене. Игра получила ряд наград и в нее уже поиграли более 50 млн игроков по всему миру.