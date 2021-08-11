Oxenfree II: Lost Signals выйдет на консоли PlayStation 4 и 5 в следующем году

Night School Studio объявила, что продолжение Oxenfree II: Lost Signals будет запущено в следующем году на консоли PlayStation 4 и 5.

Спустя пять лет после событий OXENFREE Райли возвращается в родной город Камена, чтобы изучить загадочные радиосигналы. Инструменты в Oxenfree II в основном такие же, как и в оригинальной игре Oxenfree, а сюжет развивается за счет сложной системы диалогов и раций, которые получают сверхъестественные сигналы. Райли, как новой помощнице, досталась самая рутинная работа: устанавливать радиопередатчики в указанных местах и сообщать информацию, собранную ими.

Oxenfree II: Lost Signals выйдет на ПК и Nintendo Switch в этом году и как стало известно, на консоли PlayStation 4 и 5 в 2022 году.

Комментарии и отзывы Oxenfree II: Lost Signals
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