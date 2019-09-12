«PUBG Addict» якобы убил отца за то, что он не дал сыну поиграть в игры

2019-09-12, Автор - Adelia; Продукт - PUBG Mobile; [60]
В шокирующем инциденте в Белагави из Карнатаки 21-летний юноша был арестован за то, что якобы убил его отца за то, что он отказался от денег, чтобы перезарядить свой мобильный телефон, чтобы играть в захватывающую PUBG Mobile, сообщила полиция в понедельник.

Полиция заказала Raghuveer и местный суд поместил его под стражу в 14 судебных инстанциях для расследования.

Жертва была отставным помощником зарезервированного субинспектора и жителем пригорода Катти на окраине города. Обвиняемый был его единственным потомством.

Согласно первому информационному сообщению, обвиняемый вытолкнул свою мать из комнаты после ожесточенного спора с отцом, который конфисковал мобильник.

«Рагхувеер сбил комнату с ног и жестоко напал на Шанкараппу длинным ножом, который использовался для удаления шелухи с кокосовых орехов. Соседи бросились к дому, когда услышали, как его мать плачет и кричит из-за кровавого инцидента», - вспоминает Кумар.

При получении предупреждения полиция пошла к дому и арестовала обвиняемого.

«Мы ищем оружие, использованное в преступлении, так как оно не было найдено в комнате или доме после инцидента», - добавил Кумар.

PUBG Mobile - популярная мобильная игра Battle Royale, разработанная Tencent Games. PUBG означает PlayerUnknown's Battlegrounds, название игры, которая стала доступной для ПК и консольной платформы.


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