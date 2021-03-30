PUBG Mobile достиг миллиарда скачиваний на iPhone и Android

PUBG Mobile была запущена в 2018 году, с тех пор они стала самой прибыльной мобильной игрой в 2019 году. На сегодняшний день игра является самой популярной мобильной игрой в мире. Игра покорила отметку в миллиард загрузок на iPhone и Android. Tencent объявила об этом в своем аккаунте в Twitter.

PUBG Mobile стал еще более популярным после того, как компания Apple запретила Fortnite в App Store, а также после того, как Google удалил игру из Play Store. Чтобы игра не теряла актуальность, разработчики продолжают развивать ее, добавляя новый контент и дополнения. PUBG Mobile можно бесплатно загрузить из App Store и Google Play Store.
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