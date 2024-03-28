PUBG Mobile получит 120 FPS, но не на всех смартфонах

Можно с уверенностью заявить, что PUBG Mobile — одна из самых популярных игр, которые можно запустить на своём смартфоне, и за последние несколько лет она смогла значительно прокачаться во многих аспектах. Разработчики улучшили геймплей, оптимизировали проект, добавили новые карты, но на этом решили не останавливаться. Сегодня появилась информация о том, что если у вас есть Galaxy S23 Ultra или Galaxy S24 Ultra, то в самое ближайшее время в данной игре вы получите поддержку 120 FPS на этих устройствах, что, безусловно, является внушительным преимуществом для тех, кто играет на высоком уровне.

В настоящее время PUBG Mobile работает на 90 кадрах в секунду как на Galaxy S23 Ultra, так и на Galaxy S24 Ultra, и хотя многие могут решить, что дополнительные 30 кадров в секунду ничего не решают, на деле это не совсем так. Чем выше частота кадров в игре, тем плавнее выглядит геймплей и тем проще побеждать противников. К сожалению, пока что сказать точно, когда обновление с данным апгрейдом выйдет в свет, никто не может — разработчики просто пообещали данную опцию в ближайшем будущем. Существует вероятность, что другие устройства с процессорами Snapdragon 8 Gen 2 или Snapdragon 8 Gen 3 также получат поддержку 120 FPS, потому что было бы справедливо, чтобы каждое устройство с аналогичным железом получило точно такую же возможность. С другой стороны, если Samsung каким-то образом купила эксклюзивность опции в 120 кадров в секунду, то опция может остаться эксклюзивом.