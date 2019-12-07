PUBG Mobile получит 90 кадров в секунду и 10-битную поддержку HDR

2019-12-07, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - PUBG Mobile; [94]
Новый высококлассный SoC(Snapdragon 865), от компании Qualcomm не только может похвастаться улучшенной производительностью, но также поставляется с поддержкой 5G, 200MP камер и 144 Гц . Процессор также имеет некоторые ключевые функции, которые помогут улучшить игровую производительность, особенно для игроков PUBG Mobile. Во второй день Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm объявила, что PUBG Mobile получит поддержку настоящего 10-битного HDR и режима 90fps.

Устройства на базе Snapdragon 865 смогут работать со скоростью 90 кадров в секунду, что позволяет пользователям в полной мере использовать дисплеи с высокой частотой обновления на своих смартфонах.

Визуализация будет еще более улучшена благодаря поддержке настоящего 10-битного HDR. Режим HDR, который можно найти в игровых настройках прямо сейчас, на самом деле не дает значительного увеличения визуального качества. Но с поддержкой 10-битного HDR можно ожидать еще лучший динамический диапазон.

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