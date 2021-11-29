PUBG Mobile предлагает трехмесячную пробную версию YouTube Premium

PUBG Mobile объявила, что объединилась с Google и предлагает своим игрокам бесплатную трехмесячную пробную версию YouTube Premium. Это предложение доступно для новых пользователей YouTube Premium и будет доступно до мая 2022 года.

Кроме того, игроки PUBG MOBILE могут рассчитывать на получение бесплатного снаряжения с новым контентом, доступным каждый месяц до 28 мая 2022 года. У игроков будет возможность получить эксклюзивные постоянные внутриигровые предметы. YouTube Premium дает зрителям непрерывный доступ к YouTube, где каждый день просматривается более миллиарда часов видео! Наслаждайтесь просмотром без рекламы, загружайте видео для просмотра в автономном режиме и без проблем воспроизводите видео и музыку независимо от того, находитесь ли вы в пути, используете другие приложения. Партнерство между PUBG MOBILE и YouTube Premium является частью нового обновления версии 1.7, которое принесет в игру новый контент, игровые режимы и еще более увлекательное сотрудничество.
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