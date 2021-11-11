PUBG: New State теперь доступен для всех пользователей Android и iOS

В феврале этого года разработчик PUBG Krafton Inc. продемонстрировал PUBG: New State - современный взгляд на оригинальную игру Battle Royale, включающую передовое оружие, новые локации и многое другое. С тех пор игра принимает предварительную регистрацию в магазине Google Play, и теперь она наконец доступна для всех пользователей.

Если вы заядлый игрок в PUBG, теперь вы можете загрузить PUBG: New State из магазина Google Play и получить несколько классных подарков в день запуска, например, скин для автомобиля Takion TR1. Игра доступна во всех регионах с сегодняшнего дня.