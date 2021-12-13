PUBG готовит подарки фанатам при переходе на F2P

Довольно известная игра PUBG, положившая начало развитию жанра королевской битвы, и вскоре охватившей весь игровой мир за последние несколько лет, станет бесплатной (F2P), как и многие ее конкуренты по жанру. Переход состоится 12 января, почти через пять лет с момента дебюта PlayerUnknown's Battlegrounds на рынке. В то время как обычные игроки, уже купившие клиент продукта, смогут бесплатно сражаться в виртуальных мирах, новичкам все равно придется платить за соревновательный рейтинговый режим. Дело в том, что вместе с переходом на условно-бесплатный режим, издатель Krafton представляет дополнительное обновление Battlegrounds Plus. За единовременный платеж в размере 13 долларов вы получите доступ к рейтинговым и пользовательским режимам, усилению опыта, внутриигровым предметам и другим бонусам.

Те, кто уже заплатил за игру, получат Battlegrounds Plus и дополнительные подарки совершенно бесплатно. «Поскольку PUBG стала пионером жанра королевской битвы и превратилась в глобально влиятельную игровую интеллектуальную собственность, это идеальное время для перехода на F2P и приветствия новых игроков», — сказал генеральный директор Krafton. «Переход на F2P — это следующий шаг на нашем пути к расширению возможностей PUBG IP за счет контента, который понравится как новым, так и опытным игрокам». Это должно повысить онлайн в игре, хотя и без апдейта в любой момент в течение последнего месяца только в Steam играли в среднем более 146 000 человек.
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