PUBG исполнилось три года

Разработчики игры PUBG отмечают третий день рождения игры с подарочными наборами и анонсом будущих изменений.

В честь день рождения игры PUBG, разработчики дарят игрокам коробку с косметическими улучшениями: Толстовка с капюшоном от @KARAAGEKUN_KEI из Японии, скин M416 от @DY_BUDDY из Китая, скин парашюта от @SEB34627111 из EMEA.

Предметы созданы другими игроками, и попали в подарочный набор благодаря победе в конкурсе от PUBG Corp.

Подарки будут выдавать игрокам для ПК с 23 марта по 23 апреля, а для игроков на PlayStation 4 и Xbox One с 26 марта по 25 апреля.