PUBG представит новый режим игры

Просочилась информация о новом режиме игры в PUBG. В новом обновлении Update 6.2 станет доступным новые режимы игры "Team Deathmatch".Команды будут сражаться 8 на 8 на 7 различных локациях. Датчик ускорения работает по-другому в режиме игры Team Deathmatch и заполняется за счет убийств и ассистов, восстанавливая ваше здоровье после того, как вы не получили урон в течение 5 секунд. Команда, достигшая 50 убийств, либо набравшая наибольшее количество убийств за 10 минут побеждает в раунде.

В новом апдейте, были представлены и другие изменения. Была улучшена видимость эффектов крови. Карта Каракин подверглась изменениям. Изменена специфика работы гранат. Улучшен пользовательский интерфейс списка друзей. Производительность была улучшена с помощью дополнительной оптимизации WorldOriginShift. Добавлены новые скины. Исправлено множество ошибок.