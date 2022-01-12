PUBG с сегодняшнего для полностью бесплатная

После продолжительных 37 часов технического обслуживания PUBG теперь доступна бесплатно. Напомним, что в декабре 2021 года было объявлено, что королевская битва сбросит свой ценник в 30 долларов в пользу формата, более близкого к таким гигантам жанра, как Apex Legends и Fortnite. Теперь у игры есть бесплатная базовая версия, которая включает в себя большинство режимов. Если вы хотите погрузиться в рейтинговые или пользовательские матчи, вам придется раскошелиться на 13 долларов за Battlegrounds Plus. Учетные записи тех, кто купил игру ранее, автоматически обновятся до Battlegrounds Plus вместе с несколькими вкусностями в специальном памятном наборе.

Чтобы отпраздновать перезапуск, Krafton раздает игрокам всевозможные награды в рамках событий Drops. Игроки могут смотреть стримы, выполнять внутриигровые миссии и приглашать друзей, чтобы получить дополнительные бонусы для своего персонажа. Наряду с тем, что игра стала бесплатной, в новом обновлении появилось тактическое снаряжение, очередь действий и множество режимов обучения. Последнее должно быть особенно полезно для множества новых игроков, которые ныряют на свой первый бой с доступными базовыми тренировочными площадками, учебными пособиями и тренировочными матчами против ИИ. Хотя PUBG: Battlegrounds по-прежнему удерживает приличную базу игроков, она намного меньше, чем несколько лет назад. И, возможно, смена формата позволит компании вернуть свою аудиторию.