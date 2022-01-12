PUBG с сегодняшнего для полностью бесплатная

После продолжительных 37 часов технического обслуживания PUBG теперь доступна бесплатно. Напомним, что в декабре 2021 года было объявлено, что королевская битва сбросит свой ценник в 30 долларов в пользу формата, более близкого к таким гигантам жанра, как Apex Legends и Fortnite. Теперь у игры есть бесплатная базовая версия, которая включает в себя большинство режимов. Если вы хотите погрузиться в рейтинговые или пользовательские матчи, вам придется раскошелиться на 13 долларов за Battlegrounds Plus. Учетные записи тех, кто купил игру ранее, автоматически обновятся до Battlegrounds Plus вместе с несколькими вкусностями в специальном памятном наборе.

Чтобы отпраздновать перезапуск, Krafton раздает игрокам всевозможные награды в рамках событий Drops. Игроки могут смотреть стримы, выполнять внутриигровые миссии и приглашать друзей, чтобы получить дополнительные бонусы для своего персонажа. Наряду с тем, что игра стала бесплатной, в новом обновлении появилось тактическое снаряжение, очередь действий и множество режимов обучения. Последнее должно быть особенно полезно для множества новых игроков, которые ныряют на свой первый бой с доступными базовыми тренировочными площадками, учебными пособиями и тренировочными матчами против ИИ. Хотя PUBG: Battlegrounds по-прежнему удерживает приличную базу игроков, она намного меньше, чем несколько лет назад. И, возможно, смена формата позволит компании вернуть свою аудиторию.
Комментарии и отзывы PUBG
Обновленный культовый Quake в 4к в 120 fps на PlayStation 5 …
Обновленный культовый Quake в 4к в 120 fps на PlayStation 5 Bethesda объявила о выпуске нового бесплатного обновления для своей культовой игры Quake, предлагающего о…
Ролевой экшен Undungeon поступил в продажу…
Ролевой экшен Undungeon поступил в продажу
PUBG с сегодняшнего для полностью бесплатная…
PUBG с сегодняшнего для полностью бесплатнаяПосле продолжительных 37 часов технического обслуживания PUBG теперь доступна бесплатно. Напомним, что в …
Sony теперь использует лейбл PlayStation PC для своих компью…
Sony теперь использует лейбл PlayStation PC для своих компьюИгры Sony PlayStation в Steam теперь выпускаются PlayStation PC LLC, а не PlayStation Mobile. Компания Pl…
Геймплей игры Senua's Sacrifice Hellblade II…
Геймплей игры Senua's Sacrifice Hellblade IIГеймеры с нетерпением ждут выхода продолжения игры Senua's Sacrifice: Hellblade II. Игра в настоящее врем…
Разработчики Pokemon Go планируют запустить «Метавселенную р…
Разработчики Pokemon Go планируют запустить «Метавселенную рNiantic, разработчик популярной игры Pokemon Go с дополненной реальностью (AR), объединился с платежной к…
Respawn Entertainment снимает игру Titanfall с продаж…
Respawn Entertainment снимает игру Titanfall с продажВ 2014 году Respawn Entertainment выпустила игру Titanfall. Однако в последние годы игра получила много н…
Стратегия Dune: Spice Wars выйдет в 2022 году…
Стратегия Dune: Spice Wars выйдет в 2022 годуFuncom и Shiro Games анонсировали стратегическую игру в реальном времени для ПК. Dune: Spice Wars - страт…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor