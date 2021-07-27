PUBG сделают бесплатной

На просторах интернета появилась информация о том, что популярная королевская битва PlayerUnknown's Battlegrounds обозримом будущем станет бесплатной. Данная информация поступила от инсайдеров, так что что стоит понимать, что это неофициальная информация от разработчиков, и она вполне может быть обманчивой. С другой стороны на протяжении достаточно длительного времени разработчики говорили о том, что им необходимо вернуть популярность своей игры на фоне быстро растущих конкурентов. В связи с этим разработчики, видимо, решили поступить довольно хитро, отказавшись от платной версии распространения своей видеоигры. Ведь условно-бесплатные игры всегда гораздо больше популярные, чем платные релизы, которые пользователю нужно покупать за полную стоимость.

На текущий момент большинство современных королевских битв распространяются на условно-бесплатной модели монетизации, благодаря чему у данных проектов достаточно высокий онлайн. Чтобы хоть как-то конкурировать, основателю данного жанра тоже придется перейти на бесплатную основу, но когда точно это произойдет мы пока что не знаем. Возможно, разработчик решит анонсировать данное обновления в самом ближайшем будущем, так как онлайн в том же Steam постепенно падает. Это значит, что потенциальные конкуренты постепенно выбиваются в топ. Будем надеяться, что от перехода на условно-бесплатную система монетизации игра не пострадает, она не станет хуже и разработчики будут всё также активно сражаться с читерами.
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