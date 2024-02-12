Palworld набирает разработчиков

Разработчик видеоигры Palworld из компании Pocketpair официально запустили кампанию по набору сотрудников для расширения своего штата. В сообщении в своих социальных сетях студия сообщила, что ищет новых людей с опытом работы на рынке по множеству направлений — позиций на самом деле очень много, от инженеров до специалистов по текстурам. Впрочем, что интересно, руководство компании в основном набирает именно инженеров и не обращают при этом внимания на опыт работы с конкретным движком — вероятно, команда планирует сделать проект мультиплатформенным. «Популярность Palworld в индустрии — это факт, который никто не может отрицать, и игра добилась огромного успеха за очень короткий период времени. Игра Pocketpair привлекла более 19 миллионов игроков, включая 12 миллионов в Steam и 7 миллионов на Xbox, что делает её самой популярной игрой 2024 года на данный момент», — сообщили сами разработчики.

Кроме того, совсем недавно разработчики проекта раскрыли свои внушительные затраты на серверы — поддержание работоспособности серверов обходится компании примерно в 500 тысяч долларов в месяц или 6 миллионов долларов в год. Генеральный директор студии даже шутил насчёт высоких расходов, заявив, что компания «обанкротится от платы за серверы». Вероятно, теперь у команды есть план, который позволит монетизировать проект иным способом — например, боевой пропуск с платным контентом, какие-то скины и прочие бонусы. Но пока что это лишь предположение.