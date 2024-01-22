Palworld побила рекорд популярности в Steam

Разработчики видеоигры Palworld из студии Pocketpair сообщили, что их новый проект, который игроки называют «покемонами с автоматами», возглавляет чарты Steam и устанавливает рекорды. Разработчики из этой студии продали миллион копий за восемь часов с момента релиза, два миллиона копий игры за двадцать четыре часа и три миллиона за сорок часов с момента запуска игры. Более того, Palworld уже превзошла отметку в один миллион одновременно активных игроков на Steam, оставив позади Elden Ring от FromSoftware и заняв шестое место в общем рейтинге. Она очень близка к рекорду, установленному Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, которая достигла 1,054 миллиона одновременных игроков в пике.

Вероятно, игра от Pocketpair преодолеет и этот рекорд, заняв место в Топ-5. Это довольно значительное достижение, поскольку это сделает Palworld лучшей платной игрой в этом конкретном рейтинге — все остальные игры (PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2, Lost Ark и Dota 2) являются бесплатными, хотя справедливости ради стоит напомнить, что PUBG: Battlegrounds ещё не была бесплатной, когда установила свой поразительный рекорд в 3,25 миллиона одновременных пользователей шесть лет назад. Но нужно понимать, что у игры есть ещё и консольная версия, которая тоже пользуется популярностью и там тоже есть определённая аудитория геймеров, которые активно сражаются друг с другом в попытке поймать самого ценного покемона. Интересно, как проект покажет себя дальше.
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