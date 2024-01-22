Palworld побила рекорд популярности в Steam…

Вероятно, игра от Pocketpair преодолеет и этот рекорд, заняв место в Топ-5. Это довольно значительное достижение, поскольку это сделает Palworld лучшей платной игрой в этом конкретном рейтинге — все остальные игры (PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2, Lost Ark и Dota 2) являются бесплатными, хотя справедливости ради стоит напомнить, что PUBG: Battlegrounds ещё не была бесплатной, когда установила свой поразительный рекорд в 3,25 миллиона одновременных пользователей шесть лет назад. Но нужно понимать, что у игры есть ещё и консольная версия, которая тоже пользуется популярностью и там тоже есть определённая аудитория геймеров, которые активно сражаются друг с другом в попытке поймать самого ценного покемона. Интересно, как проект покажет себя дальше.