Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6 отправили в продажу

Официально представлен новый объектив под названием Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6, который создавали специально для пользователей, которые хотят снимать и портреты, и панорамные снимки. Стоит отметить, что новый объектив стоит всего 600 долларов, то есть это достаточно доступный объектив при данных характеристиках. Конечно, стоит понимать, что далеко не всем пользователям нужен универсальный объектив, который будет обладать столь широким спектром сфер применения. Кому-то больше подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием, кто-то хочет себе более широкую диафрагму. Это нечто среднее из среднего класса с адекватной ценой для тех, кто хочет носить с собой один объектив и получать все варианты использования.