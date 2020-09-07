Panasonic S1R получит запись видео 5K

Компания Panasonic выпустить обновления встроенного ПО для своих существующих камер S1R, S1H и S1 к концу 2020 года. Новая прошивка обеспечит поддержку записи видео 5K в S1R.

Новая технология автофокусировки S5, включая новое обнаружение головы получат модели S1R, S1H и S1.

Усовершенствованный AF особенно хорошо обнаруживает человека и его движения. В дополнение к глазу, лицу, телу, голова также отдельно распознается технологией обнаружения в реальном времени, чтобы обеспечить еще более точную фокусировку. Камера продолжает отслеживать человека, даже если он / она быстро движется, поворачивается к камере спиной, наклоняет голову или удаляется от камеры. С другой стороны, усовершенствования технологии DFD улучшили AFC, что также позволяет пользователям отслеживать небольшие или быстро движущиеся объекты, чтобы запечатлеть их в четкой фокусировке. Пользователи могут воспользоваться этими преимуществами как при фотосъемке, так и при записи видео P/S Panasonic.