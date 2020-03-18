Пандемия-борьба с коронавирусом. Игра для Android и iOS

Пандемия-это настольная игра для Android и iOS. В игре пользователям предстоит играть за ученых, чтобы изобрести лекарство от коронавируса.

В игре Пандемии пользователи получать собственные роли с уникальными возможностями. В игре игрокам ещё нужно будет препятствовать появлению вспышек вируса.

Чтобы победить эпидемию, нужно гасить очаги болезни, и искать ресурсы для изобретения лекарств. Но придется действовать быстро, так как время ограничено.

Пандемия: Настольная игра доступна в Google Play и Appe Store за 5 долларов.