Patch 1.22 для Cyberpunk 2077 улучшает оптимизацию игры

CD Projekt Red выпустили новый патч для Cyberpunk 2077 версии 1.22. Новое обновление уже доступно на всех платформах. Улучшен рендеринг кожи и ткани, исправлены сбои с одеждой NPC, исправлена проблема с субтитрами, улучшено управление памятью для ПК-версии. Новый патч исправляет ошибки открытого мира и квестов. Патч для консоли Xbox One обеспечивает дополнительную оптимизацию графического процессора и памяти, кроме того было улучшено управление памятью для игры на консоли PlayStation 5.

Приятно видеть, что разработчики не забросили игру и продолжают ее улучшать.