Патч Elden Ring 1.04.1 устраняет проблемы с боссами

Разработчики из From Software выпустили патч на ПК и консолях для Elden Ring версии 1.04.1, который исправляет некоторые ошибки, появившиеся в предыдущем крупном патче. В патче 1.04.1 исправлена ​​ошибка, из-за которой длительность эффекта Небесно-голубой скрытой слезы была уменьшена. Исправлена ​​ошибка Малении, Клинка Микеллы, из-за которой ее HP не восстанавливались должным образом в многопользовательском режиме. Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые боссы умирали в непредвиденное время. Исправлена ​​ошибка, из-за которой босс «Старый зверь» не работал должным образом при определенных обстоятельствах. Исправлены некоторые тексты.

В Black Desert Online добавят новый класс Drakania…
В Black Desert Online добавят новый класс DrakaniaПоследнее обновление контента Black Desert Online принесет несколько новых дополнений. Одним из них стане…
Созданный фанатами HD-ремастер Resident Evil 4 завершен…
Созданный фанатами HD-ремастер Resident Evil 4 завершенПосле семи лет разработки Альберт Марин и его небольшая команда завершили исчерпывающую переработку графи…
Gearbox приобретает разработчика Lost Boys Interactive…
Gearbox приобретает разработчика Lost Boys InteractiveGearbox Entertainment объявила о намерении приобрести студию поддержки Lost Boys Interactive. В результат…
Rockstar объявляет о подписке на GTA+…
Rockstar объявляет о подписке на GTA+Многие геймеры ждут скорейшего выпуска GTA 6, но до выпуска еще далеко, поэтому Rockstar решила представи…
Rocket League Sideswipe получит волейбольный режим во втором…
Rocket League Sideswipe получит волейбольный режим во второмНаряду с последними бесплатными обновлениями Rocket Pass и сезонными испытаниями, в среду в 11:00 по вост…
No Man’s Sky выйдет на Nintendo Switch этим летом…
No Man’s Sky выйдет на Nintendo Switch этим летомРазработчик Hello Games во время последнего анонса Nintendo Direct, сообщил что No Man's Sky выходит на N…
Blizzard работает над новой игрой…
Blizzard работает над новой игройПоклонники игр Blizzard знают, что по большей части игры компании в основном сосредоточены на трех основн…
Apex Legends готовит множество изменений и режимов в этом го…
Apex Legends готовит множество изменений и режимов в этом гоВ 2019 году Respawn Entertainment удивила геймеров, выпустив вслед за играми Titanfall нечто совершенно н…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor