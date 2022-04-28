Патч Elden Ring 1.04.1 устраняет проблемы с боссами

Разработчики из From Software выпустили патч на ПК и консолях для Elden Ring версии 1.04.1, который исправляет некоторые ошибки, появившиеся в предыдущем крупном патче. В патче 1.04.1 исправлена ​​ошибка, из-за которой длительность эффекта Небесно-голубой скрытой слезы была уменьшена. Исправлена ​​ошибка Малении, Клинка Микеллы, из-за которой ее HP не восстанавливались должным образом в многопользовательском режиме. Исправлена ​​ошибка, из-за которой некоторые боссы умирали в непредвиденное время. Исправлена ​​ошибка, из-за которой босс «Старый зверь» не работал должным образом при определенных обстоятельствах. Исправлены некоторые тексты.