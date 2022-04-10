Патч Final Fantasy XIV Endwalker 6.1 выходит 12 апреля

Square Enix планирует выпустить патч Final Fantasy XIV Endwalker 6.1 12 апреля. Это обновление знаменует собой первые шаги в совершенно новой сюжетной линии. Новый контент для рейдов и подземелий, а добавление системы Duty Support в подземелья на уровнях 1-50, большое количество квестов. Добавлено новое безымянное подземелье, новые участки земли доступные для покупки в Empyreum, добавлены главы Endwalker New Game+, новые прически Хротгара и Виеры, новые маунты, предметы, рецепты, миньоны и многое другое. Примечания к патчу для 6.1 включает множество изменений, с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте игры.