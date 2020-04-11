Патч The Witcher 3 Redux Mod получает вторую версию

The Witcher 3 Redux Mod 2.0 это мод для доработки игрового процесса, созданного программистом "floppypig" компании Nexus Mods. Нам стало известно, что появилась вторая версия мода. Полный список изменений доступен на Nexusmods.

Внесены изменения в механику Adaptive Human Intelligence который позволяет врагам Геральта обучаться во время боя с ним.

Большинство изменений касается боевых поединков. Мод работает только если пользователь добавит его в новое сохранение к новой игре. В предыдущих сохранениях мод не работает.