Patriot выпустила игровую гарнитуру

Viper V380 был представлен на выставке CES. Это обновленная версия предыдущей гарнитуры V370. Новый V380 оснащен функцией Virtual 7.1 Surround Sound. Гарнитура оснащена 53 мм неодимовыми динамиками. V380 представляет эргономичную концепцию навесных амбушюров из кожи.

Особенностью гарнитуры Viper V380 является всенаправленный микрофон, он поддерживает функцию подавления шума окружающей среды. Микрофон обеспечивает отличную четкость звука. Наушники оснащены RGB подсветкой, которая настраивается с помощью программного обеспечения Viper RGB. Стоимость игровой гарнитуры Viper V380 составляет 90 долларов.