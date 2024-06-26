Payday 3 получит одиночный режим сражений

В последнем дневнике разработчиков видеоигры Payday 3 студия Starbreeze объявила о предстоящих нововведениях, которые будут введены с патчем, запланированным на 27 июня. Одним из самых ожидаемых нововведений является релиз одиночного режима, про который многие геймеры говорили уже очень давно. Разработчики отмечают, что режим действительно будет, но реализуют его всё равно с требованием подключения к интернету. Многих геймеров это сильно разочаровало, но на самом деле ситуация вполне понятная. Если разработчики выпустят одиночный режим без подключения к интернету, то его достаточно быстро взломают и запустят на торрентах, что существенно повлияет на продажи видеоигры, которые на текущий момент и так достаточно скромные.

При этом одиночный режим вводят не потому, что так просили геймеры, а из-за очень низкого онлайна игры. В самые хорошие для проекта дни пиковый онлайн достигает отметки в 500 игроков — это очень мало для проекта, который задумывался как кооперативный шутер по сети. Одиночный режим позволит геймерам, которые не могут найти себе союзников для прохождения заданий, возможность играть самостоятельно. Кроме того, грядущее обновление Payday 3 также добавит поддержку NVIDIA DLSS 3 на ПК, что является крайне положительной новостью на самом деле. Ведь теперь у игроков со слабыми компьютерами появится возможность играть с более высокой частотой кадров. Странно только, что технологию добавили только сейчас, когда игра почти умерла.