Переиздание игры Tony Hawk's Pro Skater удалось

Месяц назад было объявлено о возвращении популярной игры Tony Hawk's Pro Skater. Игра была анонсирована на Summer Game Fest. Разработчики рассказали о возможностях Tony Hawk, а также продемонстрировали трейлер. Переиздание будет включать в себя все карты, скейтеров и музыкальное сопровождение 90-х годов.

Игра получила новую графику, визуальные эффекты и онлайн-режим. Как и планировалось, 4 сентября Tony Hawk Pro Skater 1 и 2 появится на ПК, Xbox One и PS4. Стоимость стандартного издания составляет 40 долларов, издание Deluxe оценивается в 50 долларов, также издание Birdhouse Deck с ограниченным тиражом.