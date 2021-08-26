Перезагрузка Saints Row выйдет эксклюзивно в EGS

Volition официально представила следующую игру Saints Row, полную перезагрузку серии с другим составом персонажей и в совершенно новом регионе. Игра для разных поколений консолей появится во всех версиях Xbox и PlayStation, когда она выйдет 25 февраля 2022 года, но этого нельзя сказать о цифровых магазинах на ПК. Представитель Deep Silver подтвердил сегодня, что Saints Row будет эксклюзивным релизом для Epic Games Store. К сожалению, Deep Silver не уточняет, как долго будет длиться период эксклюзивности, но если договоренность аналогична сделкам Epic для больших игр, таких как Metro Exodus и Borderlands 3, Saints Row, вероятно, будет свободна от Steam как минимум в течение года.

Стоит напомнить, что помимо того, что магазин каждую неделю предлагает бесплатные игры без каких-либо условий, Epic провела последние два с лишним года, заключая эксклюзивные предложения для больших и малых релизов. Ранее в этом месяце мы узнали, что немногие из этих эксклюзивных игр «первой волны» принесли Epic совсем уж небольшую прибыль, хотя компания, вероятно, делает это не ради прибыли на текущий момент, а ради возможности конкурировать на рынке цифровых магазинов в обозримом будущем. Ведь пока что цифровая платформа просто дарит игры, но люди эти игры забирают, потом проходят и привыкают к приложению, а потом, возможно, будут покупать игры в этом магазине и тем самым создадут конкуренцию Steam. И именно по этой причине эксклюзивные релизы играют платформе на руку.
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