Перспективный проект ТТ Isle of Man 2

Студия KR Racing представила превью гоночного симулятора TT Isle of Man 2. Он придется по душе любителям двух колес.

Карта будет проходить по дорогам острова Мэн ТТ, одной из самых сложной и опасной трассы в мире. За время проведения гонок она унесла множество жизней.

Протяженность трассы составляет около 60 км. Всего игра предлагает 200 км трассы, и 18 видов треков.

В разработке игры принял участие известный гонщик Жюльен Тониутти. Игроку будут доступны режимы игры: Погоня, Сохраняй скорость и против времени.

Проект запланировал выход 19 марта 2020 года. Поддерживаемые платформы Windows, PS4 и Xbox One. 1 мая появиться на Nintendo Switch.