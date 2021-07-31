Первые примеры фото на объектив Tamron 11-20mm Di III-A RXD F/2.8

В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный еще весной объектив Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD. Напомним, что этот предназначенной для беззеркальных APS-С камер с байонетом Sony E объектив характеризуется фокусным расстоянием 11-20 мм, 7-лепестковой диафрагмой от F/2.8 до F/16, минимальной дистанцией фокусировки 15 см, коэффициентом увеличения: 1:4, конструкцией из 12 элементов в 10 группах, включая 2 LD, 1 XLD и 2 литых асферических элемента, просветлением BBAR G2, автофокусом с шаговым мотором, резьбой для фильтра 67 мм, массой 335 граммов, а также защитой от пыли и влаги. Его цена составляет 64 тысячи рублей.

Комментарии и отзывы Tamron 11-20mm Di III-A RXD F/2.8
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