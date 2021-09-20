Первые примеры фото с объектива Sigma 24mm F/2 DG DN

В сети появились первые примеры снимков, сделанных на объектив Sigma 24mm F2 DG DN | Contemporary. Напомним, что предназначенная для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E и Leica L новинка характеризуется фокусным расстоянием 24 мм, максимальной диафрагмой f/2,0, минимальной диафрагмой f/22, оптической конструкцией из 13 элементов в 11 группах, в том числе одним элементом FLD, двумя асферическими и двумя элементами SLD, 9-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 25 см, максимальным увеличением 0,15x, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 70 мм, длиной 72 мм (Leica L) и 74 мм (Sony E), а также массой 365 (Leica L) и 360 граммов (Sony E). Объектив станет доступен для покупки в текущем месяце по цене в 640 долларов.

Комментарии и отзывы Sigma 24mm F/2 DG DN
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