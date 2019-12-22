Первый геймплей Half-Life: Alyx на разных VR-устройствах

Компания Valve показала и дала протестировать игру Half-Life: Alyx журналистам на разных VR-гарнитурах.

Отметил журналист что, качество графики и музыкального сопровождения.

Half-Life: Alyx чувствуется не как технодемка, а полноценная игра с множеством интерактивных объектов на уровнях.

В игре Half-Life: Alyx нет автоприцеливания и остальных помощников, а для перезарядки придется проделать ряд действий, а не только нажимать одну кнопку. Для смены обоймы нужно достать магазин из-за плеча, вставить его в пистолет и передернуть затвор.

Журналист успел протестировать Half-Life: Alyx на восьми VR-шлемах, и Valve Index оказался самым удобным.